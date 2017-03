Miyajima tide times

Time your visit to Miyajima to maximum effect by checking out when you can see Itsukushima Shrine at high and low tide.



Go straight to the tide tables.

Itsukushima Shrine and it’s giant O-torii gate at high tide is one of Japan’s most iconic sights. The torii gate looks amazing in its apparent “floating” state, and it’s quite something to walk through the corridors of Itsukushima Shrine with the water lapping up through the floor boards.

At low tide, we love to walk out to the torii gate. Looking up from below you can truly appreciate its bulk and get a closer look at its design. You can peeking under the shrine buildings themselves at low tide too.

The time between high and low tides varies, but is usually around 6 or 7 hours. If you time your visit right you may be able to catch both tides with a tour of the rest of Miyajima – visiting Daishio-in Temple, climbing Mt Misen etc – in between.

Miyajima 2017 Tide Tables

The great O-torii shrine gate appears to float when the tide level is over 250cm.

You can walk out to the O-torii shrine gate when the tide level is below 100cm

Tides shown are for Hiroshima Bay so actual conditions at Itsukushima Shrine may be slightly earlier than shown

Tide level show in cm

March 2017

Date Tide type High tide Low tide Time Level Time Level Time Level Time Level 1 Half 11:38 353 23:52 342 5:25 -4 17:47 24 2 Half – – 12:16 343 6:02 14 18:24 23 3 Half 00:33 332 12:48 325 6:41 41 19:04 30 4 Neap 01:19 315 13:26 301 7:24 75 19:48 44 5 Neap 02:13 293 14:09 273 8:14 113 20:44 62 6 Neap 03:28 272 15:13 246 9:29 146 22:07 76 7 Long 05:14 268 16:58 233 11:30 156 23:48 73 8 Transitional 06:46 284 18:37 245 – – 13:03 137 9 Half 07:48 306 19:44 270 01:07 54 14:00 111 10 Half 08:35 325 20:35 295 02:05 33 14:44 85 11 Spring 09:14 338 21:17 316 02:52 15 15:21 65 12 Spring 09:49 345 21:55 329 03:32 6 15:56 49 13 Spring 10:22 346 22:31 335 4:08 6 16:29 39 14 Spring 10:52 343 23:05 334 04:42 13 17:00 34 15 Half 11:20 336 23:37 328 05:13 27 17:30 34 16 Half 11:47 325 – – 05:45 45 17:58 38 17 Half 00:10 318 12:13 310 06:13 66 18:27 46 18 Half 00:43 303 12:40 291 06:44 91 18:57 59 19 Neap 01:21 285 13:10 269 07:18 117 19:32 76 20 Neap 02:07 265 13:47 245 08:01 144 20:17 95 21 Neap 03:17 249 14:45 222 09:13 166 21:32 111 22 Long 05:13 247 16:35 212 11:42 167 23:28 109 23 Transitional 06:41 264 18:24 228 – – 13:02 146 24 Half 07:34 286 19:27 256 00:51 89 13:46 119 25 Half 08:14 309 20:13 287 01:46 63 14:23 92 26 Spring 08:50 329 20:55 317 02:30 37 14:58 64 27 Spring 09:26 344 21:36 341 03:10 18 15:34 39 28 Spring 10:01 354 22:16 358 03:49 7 16:10 18 29 Spring 10:36 356 22:56 366 04:28 6 16:46 4 30 Half 11:11 352 23:38 364 05:06 15 17:23 -3 31 Half 11:47 339 – – 05:45 35 18:01 0

April 2017

Date Tide type High tide Low tide Time Level Time Level Time Level Time Level 1 Half 0:21 353 12:23 320 06:26 63 18:41 12 2 Half 01:07 333 13:02 294 07:10 96 19:26 34 3 Neap 02:02 308 13:48 265 08:04 129 20:21 61 4 Neap 03:15 286 14:57 238 09:25 153 21:44 84 5 Neap 04:55 278 16:53 228 11:25 153 23:28 89 6 Long 06:22 287 18:31 245 – – 12:47 130 7 Transitional 07:22 304 19:34 273 0:49 77 13:40 102 8 Half 08:08 318 20:21 299 01:46 61 14:21 76 9 Half 08:45 328 21:01 320 02:31 48 14:57 55 10 Spring 09:19 334 21:37 334 03:10 42 15:30 40 11 Spring 09:50 335 22:11 341 03:45 42 16:01 30 12 Spring 10:19 333 22:43 343 04:18 47 16:31 25 13 Spring 10:46 328 23:15 339 04:48 57 16:59 24 14 Half 11:13 319 23:47 332 05:18 70 17:27 28 15 Half 11:40 308 – – 05:48 85 17:55 36 16 Half 00:20 321 12:09 292 06:20 102 18:26 48 17 Half 00:56 307 12:41 273 06:56 122 19:00 66 18 Neap 01:39 290 13:19 252 07:40 142 19:42 86 19 Neap 02:35 274 14:13 231 08:43 159 20:43 105 20 Neap 03:59 265 15:45 220 10:32 162 22:20 115 21 Long 05:34 272 17:40 232 – – 12:08 143 22 Transitional 06:41 290 18:53 262 00:00 104 13:03 115 23 Half 07:30 310 19:46 297 01:08 83 13:46 83 24 Half 08:12 329 20:32 330 01:59 60 14:26 51 25 Spring 08:51 343 21:15 357 02:44 43 15:05 23 26 Spring 09:29 351 21:58 374 03:26 35 15:43 1 27 Spring 10:07 352 22:41 382 04:07 36 16:22 -13 28 Half 10:45 347 23:24 379 04:48 46 17:01 -17 29 Half 11:24 334 – – 05:30 64 17:42 -10 30 Half 00:09 366 12:04 316 06:13 87 18:25 7

May 2017

Date Tide type High tide Low tide Time Level Time Level Time Level Time Level 1 Half 00:58 347 12:47 292 07:01 112 19:12 33 2 Neap 01:53 324 13:39 266 07:59 135 20:08 64 3 Neap 003:00 304 14:53 244 09:18 148 21:25 91 4 Neap 04:22 292 16:37 238 10:55 144 22:57 105 5 Long 05:41 292 18:09 253 – – 12:13 124 6 Transitional 06:43 300 19:13 277 00:17 104 13:08 99 7 Half 07:31 309 20:00 301 01:18 95 13:51 76 8 Half 08:10 316 20:41 321 02:05 87 14:28 56 9 Spring 08:45 320 21:17 335 02:45 82 15:01 42 10 Spring 09:16 323 21:51 343 03:21 81 15:32 32 11 Spring 09:46 322 22:24 347 03:54 83 16:02 26 12 Spring 10:15 320 22:56 346 04:25 88 16:32 25 13 Half 10:44 316 23:28 342 04:57 95 17:01 27 14 Half 11:15 308 – – 05:29 103 17:32 34 15 Half 00:02 335 11:47 296 06:03 114 18:05 45 16 Half 00:39 326 12:22 282 06:41 125 18:41 60 17 Neap 01:20 314 13:03 266 07:25 138 19:23 78 18 Neap 02:09 302 13:56 250 08:22 147 20:18 97 19 Neap 03:11 292 15:12 241 09:38 149 21:33 112 20 Long 04:27 290 16:51 249 11:04 136 23:05 114 21 Transitional 05:41 298 18:14 275 – – 12:12 110 22 Half 06:41 311 19:16 308 00:25 103 13:05 78 23 Half 07:31 325 20:07 340 01:25 89 13:52 46 24 Spring 08:16 336 20:55 366 02:17 77 14:35 17 25 Spring 08:59 343 21:41 382 03:04 70 15:18 -5 26 Spring 09:41 345 22:27 389 03:48 71 16:01 -17 27 Spring 10:23 342 23:13 386 04:33 78 16:44 -19 28 Half 11:06 333 – – 05:17 89 17:28 -10 29 Half 00:00 376 11:51 319 06:04 103 18:13 9 30 Half 00:48 360 12:38 301 06:53 117 19:01 36 31 Half 01:39 341 13:32 281 07:48 129 19:54 67

June 2017

Date Tide type High tide Low tide Time Level Time Level Time Level Time Level 1 Neap 02:35 322 14:38 262 08:52 136 20:56 97 2 Neap 03:38 306 16:03 253 10:08 135 22:12 120 3 Neap 04:47 296 17:32 260 11:24 124 23:33 132 4 Long 05:52 294 18:43 278 – – 12:26 105 5 Transitional 06:46 296 19:36 299 00:42 132 13:15 86 6 Half 07:31 301 20:19 318 01:36 127 13:56 68 7 Half 08:10 306 20:57 333 02:20 121 14:32 53 8 Spring 08:44 311 21:33 343 02:58 117 15:06 42 9 Spring 09:17 314 22:06 349 03:33 114 15:38 35 10 Spring 09:49 316 22:40 351 04:06 113 16:10 32 11 Spring 10:22 316 23:13 351 04:39 114 16:42 32 12 Half 10:56 313 23:47 348 05:13 116 17:16 36 13 Half 11:32 307 – – 05:49 119 17:51 44 14 Half 00:24 343 12:10 298 06:28 123 18:29 56 15 Half 01:02 337 12:53 288 07:10 127 19:10 71 16 Neap 01:45 237 13:43 277 07:59 131 19:59 90 17 Neap 02:35 317 14:47 269 08:57 131 20:59 109 18 Neap 03:34 309 16:09 271 10:07 123 22:16 123 19 Long 04:42 305 17:36 288 11:20 104 23:42 127 20 Transitional 05:50 308 18:47 315 – – 12:24 78 21 Half 06:50 316 19:46 343 00:55 121 13:20 49 22 Half 07:44 325 20:39 367 01:54 112 14:11 22 23 Spring 08:34 334 21:29 383 02:46 105 14:59 2 24 Spring 09:21 340 22:17 391 03:35 101 15:46 -10 25 Spring 10:08 342 23:03 391 04:22 100 16:32 -11 26 Half 10:55 339 23:48 384 05:07 102 17:17 -3 27 Half 11:41 332 – – 05:52 105 18:02 14 28 Half 00:32 372 12:27 319 06:37 110 18:46 40 29 Half 01:15 356 13:16 302 07:24 116 19:31 70 30 Neap 02:00 337 14:10 284 08:15 122 20:20 104

July 2017

Date Tide type High tide Low tide Time Level Time Level Time Level Time Level 1 Neap 02:47 317 15:17 269 09:31 127 21:18 135 2 Neap 03:42 299 16:44 265 10:22 127 22:36 157 3 Long 04:48 286 18:06 276 11:34 118 – – 4 Transitional 05:54 282 19:10 294 00:00 165 12:34 104 5 Half 06:50 285 19:59 314 01:08 161 13:23 87 6 Half 07:36 292 20:40 330 01:59 152 14:05 71 7 Spring 08:17 300 21:17 343 02:41 143 14:43 58 8 Spring 08:54 309 21:51 351 03:17 134 15:18 47 9 Spring 09:30 317 22:24 357 03:51 127 15:53 39 10 Spring 10:06 322 22:57 361 04:25 121 16:28 36 11 Half 10:43 325 23:31 362 04:59 117 17:03 36 12 Half 11:21 325 – – 05:34 113 17:39 41 13 Half 00:06 361 12:00 321 06:11 111 18:16 51 14 Half 00:42 357 12:41 315 06:50 110 18:55 66 15 Neap 01:20 348 13:28 306 07:33 110 19:39 88 16 Neap 02:01 335 14:23 296 08:21 110 20:30 113 17 Neap 02:50 320 15:35 291 09:20 108 21:37 138 18 Long 03:50 307 17:04 297 10:32 100 23:06 153 19 Transitional 05:03 300 18:26 317 11:47 83 – – 20 Half 06:17 302 19:33 342 00:32 153 12:54 60 21 Half 07:21 312 20:29 365 01:41 142 13:54 36 22 Spring 08:19 326 21:20 382 02:37 128 14:47 16 23 Spring 09:10 338 22:06 391 03:26 116 15:35 3 24 Spring 09:59 348 22:48 394 04:11 105 :16:21 0 25 Half 10:44 351 23:29 389 04:53 98 17:04 7 26 Half 11:27 348 – – 05:34 95 17:44 24 27 Half 00:07 379 12:09 339 06:14 95 18:23 48 28 Half 00:43 364 12:51 323 06:53 100 19:01 79 29 Neap 01:19 345 13:36 304 07:33 107 19:40 112 30 Neap 01:55 323 14:29 285 08:17 117 20:25 146 31 Neap 02:35 300 15:44 272 09:11 127 21:28 176

August 2017

Date Tide type High tide Low tide Time Level Time Level Time Level Time Level 1 Long 03:29 279 17:23 273 10:26 131 23:12 191 2 Transitional 04:48 267 18:42 288 11:46 124 – – 3 Half 06:08 267 19:39 308 00:44 185 12:50 109 4 Half 07:09 277 20:23 327 01:44 171 13:41 91 5 Spring 07:57 292 20:59 343 02:27 155 14:23 73 6 Spring 08:38 308 21:32 356 03:02 141 15:01 57 7 Spring 09:16 323 22:04 365 03:34 127 15:37 45 8 Spring 09:53 335 22:36 372 04:07 115 16:12 37 9 Spring 10:30 343 23:09 375 04:40 104 16:47 34 10 Spring 11:08 347 23:42 375 05:14 95 17:23 38 11 Spring 11:46 347 – – 05:49 88 17:59 49 12 Spring 00:16 370 12:27 342 06:26 85 18:37 68 13 Neap 00:51 359 13:11 332 07:05 85 19:18 94 14 Neap 01:29 342 14:02 318 07:49 89 20:05 126 15 Neap 02:11 321 15:09 305 08:41 96 21:08 157 16 Long 03:07 299 16:41 302 09:52 100 22:44 177 17 Transitional 04:27 284 18:14 316 11:19 94 – – 18 Half 05:58 286 19:26 340 00:26 173 12:39 75 19 Half 07:14 302 20:21 363 01:37 154 13:44 52 20 Spring 08:13 323 21:08 380 02:30 131 14:38 31 21 Spring 09:03 343 21:49 390 03:15 110 15:24 18 22 Spring 09:48 357 22:27 392 03:55 94 16:06 16 23 Spring 10:30 364 23:02 388 04:33 83 16:45 23 24 Half 11:09 363 23:36 378 05:09 77 17:22 39 25 Half 11:47 354 – – 05:44 77 17:56 63 26 Half 00:07 364 12:24 340 06:18 81 18:30 91 27 Half 00:37 346 13:02 322 06:51 91 19:03 121 28 Neap 01:06 324 13:45 302 07:25 103 19:40 153 29 Neap 01:37 300 14:43 283 08:05 119 20:28 182 30 Neap 02:17 275 16:22 273 09:01 134 22:08 203 31 Long 03:27 254 18:06 283 10:38 140 – –

September 2017

Date Tide type High tide Low tide Time Level Time Level Time Level Time Level 1 若 05:23 249 19:12 303 00:23 196 12:12 129 2 中 06:46 264 19:57 323 01:26 177 13:14 110 3 中 07:39 286 20:33 342 02:06 155 14:00 87 4 大 08:21 309 21:05 357 02:39 134 14:39 67 5 大 08:59 331 21:37 370 03:11 114 15:16 50 6 大 09:36 350 22:09 378 03:42 95 15:52 39 7 大 10:13 363 22:42 382 04:15 79 16:27 36 8 中 10:51 370 23:15 380 04:50 66 17:03 41 9 中 11:30 371 23:49 372 05:25 57 17:40 55 10 中 – – 12:11 365 06:01 55 18:18 78 11 中 00:23 357 12:55 351 06:39 58 18:59 107 12 小 00:59 336 13:45 333 07:20 69 19:46 141 13 小 01:40 310 14:51 313 08:11 86 20:51 172 14 小 02:36 284 16:27 304 09:22 102 22:41 187 15 長 04:09 266 18:05 316 11:02 105 – – 16 若 05:57 273 19:14 337 00:26 172 12:30 90 17 中 07:13 297 20:05 358 01:30 144 13:34 68 18 中 08:08 325 20:47 372 02:17 116 14:25 49 19 大 08:53 348 21:25 380 02:57 92 15:08 39 20 大 09:34 363 21:59 381 03:34 74 15:47 38 21 大 10:12 370 22:31 376 04:08 62 16:23 46 22 中 10:48 370 23:02 367 04:41 56 16:57 60 23 中 11:23 363 23:30 354 05:13 56 17:29 80 24 中 11:57 351 23:57 338 05:43 61 18:00 103 25 中 – – 12:32 335 06:12 71 18:31 127 26 小 00:24 318 13:10 316 06:42 85 19:06 153 27 小 00:53 295 13:56 297 07:16 103 19:50 178 28 小 01:30 271 15:07 280 08:01 124 21:05 198 29 長 02:27 247 17:05 279 09:13 141 23:44 195 30 若 04:25 236 18:26 294 11:13 142 – –

October 2017

Date Tide type High tide Low tide Time Level Time Level Time Level Time Level 1 Half 06:16 252 19:17 315 00:53 172 12:35 124 2 Half 07:15 279 19:56 335 01:34 145 13:28 100 3 Spring 07:58 309 20:33 352 02:07 118 14:11 77 4 Spring 08:38 337 21:04 366 02:40 92 14:50 58 5 Spring 09:16 361 21:38 375 03:14 67 15:28 47 6 Spring 09:55 378 22:12 378 03:48 47 16:05 44 7 Half 10:34 387 22:46 374 04:23 31 16:43 51 8 Half 11:14 387 23:21 363 04:59 23 17:21 67 9 Half 11:56 379 23:57 346 05:37 23 18:01 90 10 Half – – 12:41 362 06:16 33 18:44 119 11 Neap 00:35 323 13:33 340 06:59 51 19:35 149 12 Neap 01:19 295 14:40 318 07:50 76 20:47 173 13 Neap 02:21 268 16:12 307 09:03 100 22:39 177 14 Long 04:06 253 17:43 313 10:45 111 – – 15 Transitional 05:54 266 18:50 328 00:13 155 12:13 102 16 Half 07:05 294 19:39 343 01:11 125 13:17 86 17 Half 07:56 322 20:20 354 01:55 96 14:06 72 18 Spring 08:39 345 20:56 359 02:34 71 14:48 65 19 Spring 09:17 360 21:28 359 03:09 54 15:25 65 20 Spring 09:53 367 21:59 356 03:42 42 16:00 71 21 Spring 10:28 368 22:28 348 04:13 37 16:32 82 22 Half 11:01 363 22:56 338 04:43 37 17:04 95 23 Half 11:34 354 23:23 325 05:12 42 17:35 111 24 Half 12:07 342 23:51 309 05:40 51 18:07 128 25 Half – – 12:43 327 06:10 65 18:42 146 26 Neap 00:23 289 13:25 310 06:43 83 19:25 164 27 Neap 01:00 267 14:19 293 07:24 104 20:28 179 28 Neap 01:53 245 15:41 283 08:21 125 22:22 181 29 Long 03:25 231 17:15 287 09:55 137 23:56 161 30 Transitional 05:26 242 18:21 303 11:39 130 – – 31 Half 06:39 270 19:09 321 00:48 132 12:47 111

November 2017

Date Tide type High tide Low tide Time Level Time Level 時刻 Level Time Level 1 Half 07:29 304 19:49 338 01:28 100 13:38 89 2 Spring 08:13 336 20:27 352 02:06 69 14:22 72 3 Spring 08:54 363 21:05 360 02:43 40 15:03 61 4 Spring 09:36 382 21:42 363 03:20 16 15:44 59 5 Spring 10:17 392 22:20 359 03:58 0 16:24 65 6 Half 11:00 392 22:58 349 04:37 -8 17:06 79 7 Half 11:45 382 23:38 332 05:17 -4 17:49 98 8 Half – – 12:32 366 05:59 10 18:35 120 9 Half 00:20 310 13:24 345 6:45 33 19:29 140 10 Neap 01:10 285 14:26 323 07:38 62 20:40 155 11 Neap 02:16 261 15:43 309 08:47 91 22:13 153 12 Neap 03:53 249 17:04 305 10:15 110 23:39 134 13 Long 05:34 259 18:12 311 11:42 113 – – 14 Transitional 06:46 283 19:04 319 00:40 107 12:50 107 15 Half 07:39 309 19:47 326 01:27 81 13:42 99 16 Half 08:22 330 20:24 330 02:07 58 14:26 93 17 Spring 09:01 345 20:58 331 02:43 41 15:04 91 18 Spring 09:36 353 21:29 330 03:16 30 15:39 93 19 Spring 10:10 356 21:58 326 03:47 24 16:12 98 20 Neap 10:43 355 22:28 320 04:18 23 16:44 104 21 Neap 11:16 350 22:58 312 04:47 26 17:16 112 22 Neap 11:49 342 23:29 300 05:17 33 17:49 121 23 Neap – – 12:25 332 05:49 45 18:26 131 24 Neap 00:04 285 13:03 319 06:23 60 19:08 141 25 Neap 00:43 268 13:48 306 07:03 79 20:01 150 26 Neap 01:33 250 14:45 294 07:52 99 21:11 153 27 Long 02:43 237 15:56 288 09:00 117 22:38 142 28 Transitional 04:22 239 17:12 292 10:30 125 23:50 117 29 Half 05:52 261 18:14 303 11:56 118 – – 30 Half 06:56 293 19:05 316 00:44 85 13:01 104

December 2017